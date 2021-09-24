Новости

В Индии женщина отсудила у салона 271 тысячу долларов за плохую прическу 14:38
В Подмосковье начали разворачивать новые койки в ковидных стационарах 14:38
Попугай "напал" на канцлера Германии 14:33
Ростуризм: Тобольск станет самодостаточной точкой притяжения туристов 14:30
Голикова рассказала о выплате детских пособий в 2022-2024 годах 14:04
Шунин не поможет "Динамо" в матче против "Рубина" 14:01
В Тобольске открылся новый аэропорт Ремезов 13:54
Льготные авиабилеты могут начать продавать на "Госуслугах" с 2022 года 13:41
Умер актер из "Санта-Барбары" Бэзил Хоффман 13:37
Голикова назвала размер страховой пенсии в 2022 году 13:32
Матвиенко предложила ввести мораторий на регистрацию географических товарных знаков 13:30
Студенты из Ирака рассказали, как помогали раненым в вузе Перми 13:30
Суд отклонил иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову 13:25
Памфилова: Жалоб на избиркомы, требующих рассмотрения ЦИК, не было 13:25
В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия 13:25
Песков прокомментировал ситуацию с арестом в США топ-менеджера "НОВАТЭКа" 13:21
Матвиенко: В сфере интеллектуальной собственности удалось добиться прорыва 13:16
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе 13:15
Путин 25 сентября встретится с лидерами партий и избранными губернаторами 13:07
С 1 февраля ряду категорий граждан проиндексируют ежемесячные выплаты 13:07
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области 13:03
Памфилова: Признаны недействительными 0,004% бюллетеней 13:02
Голикова рассказала о выплатах для классных руководителей в школах 13:00
Памфилова: Никаких правонарушений на ДЭГ не было 12:53
Венедиктов: В Москве не нашли ошибок при расшифровке итогов ДЭГ 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 13:54
Рубрика: Экономика

В Тобольске открылся новый аэропорт Ремезов

Текст: Евгений Гайва

Только что построенный аэропорт в Тобольске Ремезов скоро примет миллионного пассажира, заявил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе презентации воздушной гавани.

"В Тобольске проживает примерно 115 тысяч человек, но город и его окрестности посещают 400 - 500 тысяч человек. Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим здесь миллионного пассажира", - сказал глава Росавиации.

Он добавил, что это будет соответствовать достижению целей развития межрегиональных маршрутов, чтобы пассажиры летали, минуя Москву.

Как отметил Нерадько, комплекс был построен менее, чем за два года. Возведены новый аэровокзальный комплекс, очистные сооружения, установлено радиотехническое и светосигнальное оборудование.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Льготные авиабилеты могут начать продавать на "Госуслугах" с 2022 года

Накануне Росавиация завершила сертификацию аэродрома нового аэропорта в Тобольске. ООО "Оператор Тобольск" получил все сертификаты, необходимые для начала производственной деятельности. В ходе сертификации Тюменское межрегиональное территориальное управление Росавиации проверило подготовку всех служб аэропорта и техническую готовность объекта, сообщил представитель аэропорта.

Пропускная способность нового аэропорта в Тобольске составляет до 380 человек в час.

Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы с 16 октября. Уже известно, что рейсы в Москву будет выполнять авиакомпания "Победа". Также запланированы рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" в Санкт-Петербург, Red Wings - в Екатеринбург, S7 - в Новосибирск.

Эти рейсы войдут в программу субсидирования авиаперевозок.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство Минтранс Росавиация УрФО Тюменская область РГ-Фото

Главное сегодня

В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе
Песков назвал наихудший сценарий развития отношений с США
Памфилова: Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%
Следователи на Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета Ка-27
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить