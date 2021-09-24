В Тобольске открылся новый аэропорт Ремезов

Только что построенный аэропорт в Тобольске Ремезов скоро примет миллионного пассажира, заявил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе презентации воздушной гавани.

"В Тобольске проживает примерно 115 тысяч человек, но город и его окрестности посещают 400 - 500 тысяч человек. Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим здесь миллионного пассажира", - сказал глава Росавиации.

Он добавил, что это будет соответствовать достижению целей развития межрегиональных маршрутов, чтобы пассажиры летали, минуя Москву.

Как отметил Нерадько, комплекс был построен менее, чем за два года. Возведены новый аэровокзальный комплекс, очистные сооружения, установлено радиотехническое и светосигнальное оборудование.

Накануне Росавиация завершила сертификацию аэродрома нового аэропорта в Тобольске. ООО "Оператор Тобольск" получил все сертификаты, необходимые для начала производственной деятельности. В ходе сертификации Тюменское межрегиональное территориальное управление Росавиации проверило подготовку всех служб аэропорта и техническую готовность объекта, сообщил представитель аэропорта.

Пропускная способность нового аэропорта в Тобольске составляет до 380 человек в час.

Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы с 16 октября. Уже известно, что рейсы в Москву будет выполнять авиакомпания "Победа". Также запланированы рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" в Санкт-Петербург, Red Wings - в Екатеринбург, S7 - в Новосибирск.

Эти рейсы войдут в программу субсидирования авиаперевозок.