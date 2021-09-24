Рим заполонили дикие кабаны

К двум ключевым проблемам Рима - неразрешенному мусорному вопросу и работающему из рук вон плохо транспорту - неожиданно добавилась еще одна, не менее острая. В последнее время дикие кабаны почувствовали себя равноправными жителями "вечного города", вольготно прогуливаясь по его улицам и пугая местных жителей.

За последний год животные стали настолько раскрепощенными и урбанизированными, что перестали бояться людей и машин. Буквально пару дней назад в сеть попало красноречивое видео, на котором в самом сердце Рима, на Виа Триумфале, семейство из 13 кабанов преспокойно продефилировало по проезжей части среди стоящих в пробке машин. Большой резонанс вызвал также случай, когда в мае на одной из столичных парковок стая из 5 кабанов атаковала женщину. Дело закончилось тем, что они у нее вырвали из рук пакет с продуктами и раздели между собой награбленное. Как отмечается, столь вызывающие эпизоды могут сыграть против действующего мэра Рима Вирджинии Раджи, вновь выставившей свою кандидатуру на муниципальных выборах, намеченных на 3-4 октября. Римляне, активно обсуждающие эту проблему на просторах соцсетей, выражают негодование в виде нелицеприятных комментариев в адрес Раджи, которой они вменяют в вину деградацию города, "удостоившегося" на прошлой неделе статуса "самой грязной мировой столицы". Не скупятся они также на создание шуточных картинок. Так, на одном из самых популярных мемов кабан выступает в роли волчицы (символа Рима), кормящей Ромула и Рема. На столь неоднозначную ситуацию обратил внимание министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли, подчеркнув, что она является головной болью не только для Рима, но и для всей страны. "Кому-то может наивно показаться, что от этого страдают только жители столицы, но, к сожалению, это не так. Это проблема, о которой мне ежедневно докладывают все региональные советники, торговые ассоциации всех регионов", - посетовал министр.