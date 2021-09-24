Рим заполонили дикие кабаны

Новости

Захарова назвала "произволом" недопуск российских журналистов в Косово 22:04
Суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома 21:53
Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста 21:39
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:32
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ 21:23
Роспотребнадзор: В России появилась новая группа риска по гриппу 21:20
Медики ЗВО оказали помощь 1,2 тыс. больных ковидом жителям Тульской области 21:00
МВД Болгарии: Политики покупают избирателей за 5 кило фасоли 20:10
Little Big рассказали о своем всероссийском туре и новом альбоме 20:09
Илон Маск расстался со своей подругой 20:05
Ливни и грязевые сели разрушили 17 дорог в горном Дагестане 20:04
Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума 19:55
Топ-менеджера "НОВАТЭКа" освободили в США под залог в 80 млн долларов 19:50
В ООН обсудили сотрудничество с Минском на антитеррористическом треке 19:43
Автоэксперт рассказал, как пройти техосмотр с первого раза 19:28
Видео: Хэмилтон сбил механика команды на Гран-при России 19:11
"НОВАТЭК" прокомментировал ситуацию с арестом в США своего топ-менеджера 18:58
Стало известно, какую нагрузку сможет выдержать система цифровой переписи 18:55
Захар Прилепин отказался от думского мандата 18:54
Гинцбург не смог назвать дальнейший ход эпидемии COVID-19 18:43
В Минпромторге допустили появление новых категорий льготного автокредитования 18:30
СК завел дело после аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске 18:29
Посольство РФ запросило госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭК" 18:12
Александр Новак рассказал о перспективах атомной энергетики 17:58
Экс-глава правительства Каталонии освобожден из-под стражи в Италии 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 20:52
Рубрика: В мире

Рим заполонили дикие кабаны

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
К двум ключевым проблемам Рима - неразрешенному мусорному вопросу и работающему из рук вон плохо транспорту - неожиданно добавилась еще одна, не менее острая. В последнее время дикие кабаны почувствовали себя равноправными жителями "вечного города", вольготно прогуливаясь по его улицам и пугая местных жителей.
В последний год дикие кабаны чувствуют себя равноправными жителями Рима и разгуливают прямо по дорогам. Фото: dan diffendale/twitter.com В последний год дикие кабаны чувствуют себя равноправными жителями Рима и разгуливают прямо по дорогам. Фото: dan diffendale/twitter.com
В последний год дикие кабаны чувствуют себя равноправными жителями Рима и разгуливают прямо по дорогам. Фото: dan diffendale/twitter.com
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
В Италии начался сбор подписей за референдум против введения ковид-паспортов

За последний год животные стали настолько раскрепощенными и урбанизированными, что перестали бояться людей и машин. Буквально пару дней назад в сеть попало красноречивое видео, на котором в самом сердце Рима, на Виа Триумфале, семейство из 13 кабанов преспокойно продефилировало по проезжей части среди стоящих в пробке машин. Большой резонанс вызвал также случай, когда в мае на одной из столичных парковок стая из 5 кабанов атаковала женщину. Дело закончилось тем, что они у нее вырвали из рук пакет с продуктами и раздели между собой награбленное. Как отмечается, столь вызывающие эпизоды могут сыграть против действующего мэра Рима Вирджинии Раджи, вновь выставившей свою кандидатуру на муниципальных выборах, намеченных на 3-4 октября. Римляне, активно обсуждающие эту проблему на просторах соцсетей, выражают негодование в виде нелицеприятных комментариев в адрес Раджи, которой они вменяют в вину деградацию города, "удостоившегося" на прошлой неделе статуса "самой грязной мировой столицы". Не скупятся они также на создание шуточных картинок. Так, на одном из самых популярных мемов кабан выступает в роли волчицы (символа Рима), кормящей Ромула и Рема. На столь неоднозначную ситуацию обратил внимание министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли, подчеркнув, что она является головной болью не только для Рима, но и для всей страны. "Кому-то может наивно показаться, что от этого страдают только жители столицы, но, к сожалению, это не так. Это проблема, о которой мне ежедневно докладывают все региональные советники, торговые ассоциации всех регионов", - посетовал министр.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ
Средняя пенсия по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе
Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью