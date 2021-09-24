Роскомнадзор проверит утечку данных клиентов Совкомбанка

Роскомнадзор направил в Совкомбанк запрос об утечке персональных данных его клиентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По факту утечки персональных данных клиентов Совкомбанка Роскомнадзор направил соответствующий запрос в банк с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", - говорится в заявлении.

Если Роскомнадзор выяснит, что банк нарушил свои обязанности по соблюдению сохранности персональных данных, то на организацию могут наложить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что граждане, чьи данные просочились в интернет, могут претендовать на соразмерную компенсацию от банка как в досудебном, как и в судебном порядке.

Ранее в Совкомбанке сообщили, что выявили сотрудника, который копировал и пытался продать в даркнете данные потенциальных заемщиков.