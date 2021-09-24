Россельхознадзор выявил вирусы во фруктах и помидорах из Турции

Во фруктах и помидорах из Турции были обнаружены вирусы, сообщает Россельхознадзор.

Ведомство зафиксировало бурую монилиозную гниль во фруктах и новый случай заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости.

"Россельхознадзор попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

Также Россельхоознадзор за этот год обнаружил при ввозе растительной продукции в страну 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.