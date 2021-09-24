РФ и страны АСЕАН обсудили сотрудничество в информационной безопасности

Делегация России обсудила со своими коллегами, которые представляют страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сотрудничество в сфере обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

"В ходе встречи эксперты провели обстоятельный обмен мнениями по тематике сотрудничества в области ИКТ-безопасности", - отмечается в пресс-релизе, текст которого был опубликован на сайте ведомства.

В МИД добавили, что российская делегация провела "презентацию проекта Рабочего плана реализации основных направлений практического межведомственного сотрудничества России и государств-членов АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности ИКТ". "Партнеры приветствовали данную инициативу", - подчеркивается в документе.