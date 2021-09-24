Россиянам назвали выгодное время для покупки иностранной валюты

Рассчитать движение курса рубля, чтобы выгодно купить доллары и евро, довольно сложно. Но есть определенные закономерности.

Как рассказал "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, примерно в двадцатых числах каждого месяца компании продают валютную выручку, чтобы приобрести рубли для осуществления налоговых выплат. Таким образом, фактор налогового периода помогает рублю укрепиться. В такой ситуации самое время покупать иностранную валюту.

Хотя, по словам эксперта, утверждать, что именно в это время курс российской валюты будет самым выгодным для обмена тоже нельзя. "На него может действовать масса других факторов - цены на нефть, геополитика, действия регулятора и так далее", - отмечает Александр Бахтин.