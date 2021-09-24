Россияне отказываются от пролонгаций микрозаймов

Число пролонгаций микрокредитов (продление ссуды - выплата процентов, но не тела кредита) в августе 2021 года снизилось до минимума за 2,5 года. Об этом "РГ" рассказали в микрофинансовых организациях (МФО) и отметили, что качество заемщиков улучшилось на фоне ужесточения требований к ним в 2020 году. По мнению экспертов, тренд продолжится до конца года.

Пролонгация микрозайма - мера защиты клиента МФО от просрочки. Договор начинает действовать заново, а в кредитной истории клиента не появляется запись о просрочке.

По данным МФК "Займер", в 2020 году среднемесячное значение доли займов, подлежащих пролонгации, составляло 19,4%, но с февраля 2021 года доля пошла на убыль - упала до 18,3%, а в августе снизился до 16%. "Тренд на снижение доли займов, подлежащих пролонгации, сформировался еще во II полугодии 2020 г и окончательно укрепился на протяжении 2021 года", - отметил Леонид Корнилов, управляющий партнер финтех-группы "Финбридж" (МФО "Деньги сразу", Lemon.online).

Гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров отметил, что тренд в первую очередь связан с растущей финансовой грамотностью заемщиков и с общим улучшением качества клиентов в результате ужесточения требований к заемщикам в 2020 году. По мнению Макарова, это позволяет говорить о дальнейшем улучшении портфелей МФО, снижении уровня просроченной задолженности и уменьшении расходов на ее взыскание".

Замглавы группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров считает, что в отсутствие непредвиденных жестких ограничительных мер и повышенных рисков в экономике, тренд на снижение пролонгаций продолжится до показателей 2019 года.