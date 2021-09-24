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24.09.2021 07:19
Рубрика: Экономика

Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 популярных валют

Текст: Георгий Панин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В августе российский рубль второй месяц подряд находился среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах. Об этом говорят данные системы межбанковских переводов SWIFT, передает РИА Новости.

Фото: istock
Главной угрозой рублю стали предвестники нового финансового кризиса

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, такой успех рубля связан с действиями Центрального банка России, который решил один из первых крупных регуляторов повысить ключевую ставку.

Благодаря этому доходность ОФЗ стала довольно привлекательным фактором для спекулянтов, которые хотят заработать на транзакциях carry trade, отмечает эксперт.

Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами.

Но как только российская валюта начнет слабеть на фоне падения цен на нефть, он перестанет быть привлекательным и уйдет из топ-20. По прогнозам Сергея Гришунина, это произойдет ближе к зиме.

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