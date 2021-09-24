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24.09.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

Сайентологи были связаны с российскими компаниями по всей стране

Текст: Владислав Куликов
Сайентологические организации создали сеть в шестидесяти регионах страны, которая занималась сбором финансов и вербовкой. Сайентологи были связаны с тысячью российских компаний и индивидуальных предпринимателей и кормились в том числе за счет государственных контрактов. Об этом сообщают правоохранительные органы.
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Как уточняет ТАСС, финансирование сайентологов в России осуществлялось в том числе за счет денег обманутых дольщиков и средств, похищенных с госконтрактов в рамках государственного оборонного заказа. "Выйти на сеть сайентологических корпораций правоохранительным органам удалось путем последовательного пресечения преступлений, совершаемых попавшими в WISE Int. предпринимателями и консультантами. Так, к уголовной ответственности привлечены руководители крупных строительных компаний в Санкт-Петербурге, - рассказывают собеседники агентства. - Их руководители и менеджеры, внедрившие под влиянием сайентологических консалтинговых компаний Hubbard Management System, расхищали деньги дольщиков и направляли их в сайентологические корпорации".

Источник добавил, что сайентологи пытаются привлечь в свое движение и носителей секретной информации. "Особую опасность представляют устремления сайентологических корпораций к вовлечению в сайентологию секретоносителей, которые в соответствии с религиозной доктриной Хаббарда проходят сайентологические "одитинги" - аналоги детектора лжи", - сказал собеседник ТАСС.

Также американские сайентологические организации WISE Int. и CST, деятельность которых признана в России нежелательной, внедряют в коммерческие структуры программы для доступа к персональным и другим необходимым им данным.

"Консалтинговые компании WISE Int. внедряют в коммерческие структуры специальное программное обеспечение, которое обеспечивает им доступ к персональных данным граждан. В случаях внедрения таких программ в компании, исполняющие гособоронзаказ, американские корпорации получают доступ к информации о взаимодействии сайентологов-коммерсантов с госзаказчиком", - рассказывают собеседники ТАСС в правоохранительных и надзорных органах.

Всего сайентологические организации WISE и CST вывели из России за 8 лет свыше миллиарда рублей. WISE Int. и CST являются руководящими органами Международной церкви сайентологии и распространяют религиозную доктрину основателя сайентологии, американского писателя-фантаста Рона Хаббарда. Обе эти организации зарегистрированы в США со статусом "Калифорнийская некоммерческая религиозная корпорация". По уставу они созданы "исключительно для достижения религиозных целей", а также "пропаганды и содействия развитию религиозного учения Хаббарда, распространения, поддержания чистоты и целостности сайентологии". "В России WISE Int. и CST в течение длительного времени скрывали свой реальный правовой статус и действовали в обход порядка, установленного федеральным законом от 26 сентября 1997 года "О свободе совести и религиозных объединениях", регламентирующим деятельность иностранных религиозных организаций в России. Это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в России и выводили за рубеж: с 2012 по 2020 год свыше 1 млрд рублей только через свои счета и еще несколько миллиардов путем зачисления пожертвований напрямую в американские организации", - сказал собеседник ТАСС.

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РИА Новости добавляет, что WISE и CST "осуществляют деятельность, имеющую признаки миссионерской с использованием литературы CST, в том числе экстремистской, скрывают собственный реальный правовой статус, уставные цели от уполномоченных органов, действуют через предоставление подконтрольным консалтинговым, тренинговым и кадровым компаниям права использования интеллектуальной собственности CST, наносят крупный ущерб гражданам и бюджету России.

Сегодня, напомним, Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельность двух американских иностранных неправительственных организаций: "Всемирного Института Саентологических Предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и "Церкви Духовной Технологии", использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).

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