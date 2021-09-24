Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей птиц при вылете с Кубы

Самолет, вылетавший из курортного города Варадеро на Кубе в Москву, столкнулся на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно пришлось отправить обратно на стоянку.

"При выполнении рейса ZF556 Варадеро - Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки", - приводит РИА Новости сообщение представителя авиакомпании Azur air.

Перевозчик уже принял решение отправить пассажиров в Москву резервным бортом. В ожидании полета туристов разместили в гостинице. В настоящее время они уже находятся на пути в Москву, сообщила ТАСС генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе. "Никто не пострадал, всех туристов разместили в гостиницах на время ожидания другого самолета. Сейчас они уже на пути в Москву", - сказала она.