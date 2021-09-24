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24.09.2021 18:54
Рубрика: В мире

Селфи, попугаи, селедка: Меркель сказала последнее "аривидерчи" избирателям

Текст: Екатерина Забродина
Ангела Меркель не только последние 16 лет занимает пост канцлера Германии. За последние три десятилетия - с 1990 года - она восемь раз успешно избиралась в бундестаг, причем все восемь раз - от одного и того же избирательного округа №15 в земле Мекленбург - Передняя Померания. Больше она не будет участвовать в выборах, но "округ Меркель" все никак не отпустит своего бессменного депутата - на днях уходящий канцлер внезапно нагрянула в ганзейский городок Грайфсвальд, чтобы сказать своим избирателем последнее "аривидерчи". Похоже, на этот раз - окончательно.

Дело в том, что три недели назад Меркель уже приезжала в свой избирательный округ, а именно в северный приморский городок Штральзунд. Как передавала медиагруппа RND, там она пригласила под своды церкви Святого Иакова полторы сотни гостей, в том числе местных жителей, поддержавших ее на заре политической карьеры. Среди них был, например, 81-летний ветеран ХДС Рольф-Петер Циммер с супругой Инге, которые в далеком 1990 году помогли юной Ангеле освоиться в городе и даже пригласили ее пожить к себе домой на полгодика. После трогательных речей Меркель прогулялась по городу, съела на ходу мороженое и отведала знаменитую бочковую "сельдь Бисмарка" - считается, что уникальный рецепт ее маринования изобрел в XIX веке местный кулинар и отправил "опытные образцы" на дегустацию первому канцлеру Германской империи. Нынешний канцлер ФРГ, соблюдая преемственность, тоже весьма ценит деликатес. Ну, а местный ансамбль ганзейских моряков исполнил для нее несколько серенад. На этой неделе Меркель вновь посетила Штральзунд - на этот раз, чтобы агитировать на совместном митинге за кандидата от ХДС Армина Лашета. Казалось бы, на этом прощальное турне по избирательному округу должно было завершиться, но нет.

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Жители соседнего города Грайфсвальд весьма изумились, увидев на Старой площади города не кого-нибудь, а канцлера собственной персоной, которая охотно делала селфи с продавщицей цветов и прохожими. "Я хотела еще раз сказать "аривидерчи", - призналась политик. "Люди с изумлением подходили к ней, а она все время замедляла шаг, чтобы с ними сфотографироваться", - передает репортер Spiegel online. Впрочем, Меркель не была бы Меркель, если бы не использовала прогулку в тактических целях. Вместе с ней по городу гулял Георг Гюнтер - молодой финансист из партии христианских демократов, который рискнул выдвинуться от округа №15 вместо самой популярной женщины страны. Очевидно, канцлер хотела публично выказать преемнику свою поддержку.

Прощальный обход "политической вотчины" завершился поездкой в птичий парк, где канцлер довольно быстро нашла общий язык с его обитателями - экзотическими попугайчиками. Они не смогли отказаться от предложения отведать коктейль из цветочной пыльцы, фруктового сахара и злаков из рук главы немецкого правительства. Некоторые осмелевшие экземпляры уселись фрау Меркель прямо на плечи и даже на голову, а один внезапно клюнул свою благодетельницу. Сама Меркель позволила себе от души отдаться эмоциям. Однако к 60-сантиметровому евразийскому филину, который выразительно смотрел на Меркель немигающим взором, походить не рискнула. "Нет-нет, я уже хорошо поладила с попугайчиками", - отшутилась канцлер. Все-таки она всегда умела рассчитывать свои возможности.

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