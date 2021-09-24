Селфи, попугаи, селедка: Меркель сказала последнее "аривидерчи" избирателям

Ангела Меркель не только последние 16 лет занимает пост канцлера Германии. За последние три десятилетия - с 1990 года - она восемь раз успешно избиралась в бундестаг, причем все восемь раз - от одного и того же избирательного округа №15 в земле Мекленбург - Передняя Померания. Больше она не будет участвовать в выборах, но "округ Меркель" все никак не отпустит своего бессменного депутата - на днях уходящий канцлер внезапно нагрянула в ганзейский городок Грайфсвальд, чтобы сказать своим избирателем последнее "аривидерчи". Похоже, на этот раз - окончательно.

Дело в том, что три недели назад Меркель уже приезжала в свой избирательный округ, а именно в северный приморский городок Штральзунд. Как передавала медиагруппа RND, там она пригласила под своды церкви Святого Иакова полторы сотни гостей, в том числе местных жителей, поддержавших ее на заре политической карьеры. Среди них был, например, 81-летний ветеран ХДС Рольф-Петер Циммер с супругой Инге, которые в далеком 1990 году помогли юной Ангеле освоиться в городе и даже пригласили ее пожить к себе домой на полгодика. После трогательных речей Меркель прогулялась по городу, съела на ходу мороженое и отведала знаменитую бочковую "сельдь Бисмарка" - считается, что уникальный рецепт ее маринования изобрел в XIX веке местный кулинар и отправил "опытные образцы" на дегустацию первому канцлеру Германской империи. Нынешний канцлер ФРГ, соблюдая преемственность, тоже весьма ценит деликатес. Ну, а местный ансамбль ганзейских моряков исполнил для нее несколько серенад. На этой неделе Меркель вновь посетила Штральзунд - на этот раз, чтобы агитировать на совместном митинге за кандидата от ХДС Армина Лашета. Казалось бы, на этом прощальное турне по избирательному округу должно было завершиться, но нет.

Жители соседнего города Грайфсвальд весьма изумились, увидев на Старой площади города не кого-нибудь, а канцлера собственной персоной, которая охотно делала селфи с продавщицей цветов и прохожими. "Я хотела еще раз сказать "аривидерчи", - призналась политик. "Люди с изумлением подходили к ней, а она все время замедляла шаг, чтобы с ними сфотографироваться", - передает репортер Spiegel online. Впрочем, Меркель не была бы Меркель, если бы не использовала прогулку в тактических целях. Вместе с ней по городу гулял Георг Гюнтер - молодой финансист из партии христианских демократов, который рискнул выдвинуться от округа №15 вместо самой популярной женщины страны. Очевидно, канцлер хотела публично выказать преемнику свою поддержку.

Прощальный обход "политической вотчины" завершился поездкой в птичий парк, где канцлер довольно быстро нашла общий язык с его обитателями - экзотическими попугайчиками. Они не смогли отказаться от предложения отведать коктейль из цветочной пыльцы, фруктового сахара и злаков из рук главы немецкого правительства. Некоторые осмелевшие экземпляры уселись фрау Меркель прямо на плечи и даже на голову, а один внезапно клюнул свою благодетельницу. Сама Меркель позволила себе от души отдаться эмоциям. Однако к 60-сантиметровому евразийскому филину, который выразительно смотрел на Меркель немигающим взором, походить не рискнула. "Нет-нет, я уже хорошо поладила с попугайчиками", - отшутилась канцлер. Все-таки она всегда умела рассчитывать свои возможности.

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