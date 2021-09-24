Сенатор Бондарев: Экономика РФ не пострадает от новых санкций США

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что экономика нашей страны и проект "Северный поток 2" не пострадают от возможного введения новых антироссийских санкций, одобренных палатой представителей Конгресса США.

Более того, по мнению сенатора, американские власти вновь демонстрируют неуважение не только к своим геополитическим "партнерам", но и к собственным гражданам. "Необходимо в очередной раз легитимировать неуемные военные траты, заложенные в бюджет США. 780 млрд. долларов на военные расходы в стране, которая позиционирует свой "карманный" блок НАТО как первую армию мира, разумному человеку кажутся нелогичной, явно завышенной суммой", - заявил Бондарев. По его словам, для обоснования данной "необходимости" в ход идут мнимая российская агрессия, угроза со стороны Ирана, экономическое и военное развитие Китая.

Таким образом, уверен сенатор, Пентагон обогащается под внешне благовидными, как ему кажется, предлогами. "Но американские граждане не так глупы и наивны и все прекрасно понимают, о чем свидетельствуют публикации в более или менее свободных, не аффилированных к властным структурам СМИ, а также в блогах и соцсетях американских Интернет-пользователей", - заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Он также высказался о санкциях против России. "Они нам не в новинку, - напомнил сенатор. - Мы уже привыкли выстраивать внешнюю политику, в том числе экономическую, в условиях ограничений. "Северный поток-2" как кость в горле у американского правительства и истеблишмента. Сколько было предпринято усилий с американской стороны для того, чтобы воспрепятствовать строительству и запуску газопровода и по-прежнему контролировать мировой топливный рынок - при этом США никогда не смущал тот факт, что активным противодействием они вредят в большей степени не России, а своим же геополитическим партнерам по НАТО. Но проект состоялся и обещает быть эффективным".

Что же касается запрета для американских бизнесменов на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке, Бондарев считает, что такого шага следовало ожидать. Он напомнил, что в апреле нынешнего года власти США уже запретили своим инвесторам покупать российские облигации на первичном рынке. "Сейчас закладывается законодательная база (в случае, если сенат одобрит документ, принятый сегодня палатой представителей Конгресса США, а он это, скорее всего, сделает) для пресечения попыток даже перекупить российские ценные бумаги. Как видим, американскими властями осуществляется планомерная политика по разрушению экономических связей на предпринимательском уровне между двумя мировыми державами. Это, разумеется, пойдет не на пользу не только России, но и США в первую очередь. Однако хочу вас заверить, что экономика России не пострадает".