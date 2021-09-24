Шон Бин и Никола Уокер снимутся в новом сериале BBC

Прославленный британский актер Шон Бин и Никола Уолкер ("Четыре свадьбы и одни похороны", "Лютер", "Загадочное ночное убийство собаки") сыграют в четырехсерийном сериале BBC "Супружество" (Marriage).

Работу возглавит режиссер и сценарист Стефан Голашевски ("Он и она", "Мама"). Об этом сообщает портал Deadline.

В центре повествования - жизни двух супругов. Иэн и Эмма прожили в браке тридцать лет. В их прошлом и настоящем много двойственности, неуверенности, надежд и страхов, которые сплелись в один клубок, что нередко случается в отношениях тех, кто прожил вместе больше времени, чем порознь.

О сроках выхода сериала на настоящий момент не сообщается.