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Шон Бин и Никола Уокер снимутся в новом сериале BBC

Новости
    24.09.2021, 13:53
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прославленный британский актер Шон Бин и Никола Уолкер ("Четыре свадьбы и одни похороны", "Лютер", "Загадочное ночное убийство собаки") сыграют в четырехсерийном сериале BBC "Супружество" (Marriage).

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Девчонки из Дерри" закроется после третьего сезона

Работу возглавит режиссер и сценарист Стефан Голашевски ("Он и она", "Мама"). Об этом сообщает портал Deadline.

В центре повествования - жизни двух супругов. Иэн и Эмма прожили в браке тридцать лет. В их прошлом и настоящем много двойственности, неуверенности, надежд и страхов, которые сплелись в один клубок, что нередко случается в отношениях тех, кто прожил вместе больше времени, чем порознь.

О сроках выхода сериала на настоящий момент не сообщается.

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