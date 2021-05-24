Идрис Эльба подтвердил планы на полнометражный фильм по "Лютеру"

48-летний британский актер Идрис Эльба официально подтвердил, что психологический криминальный триллер "Лютер", где он сыграл главную роль, продолжится полнометражным фильмом. Съемки которого могут стартовать в сентябре.

Об этом актер, выступающий также продюсером предприятия, рассказал в интервью Variety. Добавив, что команда проекта "скрестила пальцы" и он происходящим крайне взволнован. Сюжет не раскрывается.

"Лютер" выходил на протяжении пяти сезонов (двадцать серий) с 2010-го по 2019-й. Создатель - Нил Кросс. Персонаж Эльбы - старший инспектор "убойного" отдела лондонской полиции Джон Лютер, обладающий большими талантами, но в то же время человек крайне одержимый и противоречивый.

Ранее Эльбу обвинили в том, что он "недостаточно черный". Произошло это на основании того, что у экранного детектива нет чернокожих друзей и он не привечает блюда карибской кухни.