СК проверяет данные из соцсетей о подготовке нападений на учебные заведения

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что резонанс, возникший после трагедии в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. По его словам, СК России уже проводит проверки информации из социальных сетей о подготовке нападений на учебные заведения.

"На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области", - сказал он.

Глава Следственного комитета пояснил, что у антигероев, которые открывают стрельбу в учебных заведениях, очень быстро появляются единомышленники, что представляет серьезную опасность для общества.

"Они в буквальном смысле их защищают, считая чуть ли не жертвами обстоятельств, собирают средства для их поддержки, пишут положительные комментарии в соцсетях. Такие ложные оценки молодежью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать", - сказал Александр Бастрыкин.