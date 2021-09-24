СК выяснил, какие подростки могут совершить нападения на учебные заведения

Следственный комитет выявил группы риска в подростковой среде, из которых могут исходить угрозы новых нападений на школы и вузы. Как сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, подростки от 13 до 16 лет c проблемами социализации, зарегистрированные в соцсетях, входят в группу риска совершения нападений на учебные заведения.

"На основании проведенного Следственным комитетом анализа мы пришли к выводу, что основную группу риска совершения указанных преступлений составляют несовершеннолетние в возрасте с 13 до 16 лет, либо недавно достигшие совершеннолетия", - сказал он. По словам Бастрыкина, "у таких подростков наблюдалась проблема социализации, трудности в общении со сверстниками, которые чаще всего проявлялись в субъективном неприятии себя в обществе".

При этом далеко не всегда имела место травля, издевательства или физическое насилие со стороны одноклассников. Как пояснил руководитель Следственного комитета, чаще всего проблема социализации носила характер противопоставления себя обществу, нежелания, неумения общаться с окружающими, была связана с субъективным ощущением своей необычности, обособленности, избранности или прямым агрессивным отношением к ровесникам.

"Все эти несовершеннолетние были зарегистрированы в социальных сетях. Именно там они получили информацию о способах и механизме совершения преступлений. В закрытых группах происходит объединение участников, формирование у них чувства принадлежности к группе единомышленников, ощущения идентификации с "избранными", противостоящими "обычному" большинству людей", - сообщил Бастрыкин.