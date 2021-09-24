Сколько выделят на соцподдержку россиян в 2022 году

Семьи, у которых в 2022 году появятся дети, получат материнский капитал в размере 503 237 рублей за первого ребенка, а при рождении или усыновлении второго и последующих детей он составит 665 009 рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

Индексация проводится за счет федерального бюджета. Всего на выплату материнского капитала в 2022 - 2024 гг. направят более 1,6 трлн руб. Согласно прогнозу, в 2024 году маткапитал на первого ребенка будет 544 301 руб., а за второго и последующих детей - 719 274 руб.

Еще до рождения ребенка беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки, могут рассчитывать на поддержку в виде ежемесячного пособия. На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования на три года в размере 73 миллиардов рублей - ежегодно выплаты смогут получить более 412 тысяч россиянок. На пособия семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет, из федерального бюджета выделят около 960 млрд руб. - выплаты получат родители почти трех миллионов детей в год. Примерно 258 млрд руб. пойдет на пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Выплаты каждый год будут получать более 1,1 млн таких семей.

Вице-премьер рассказала о прогнозе социально-экономического развития страны на трехлетнюю перспективу. "Все мероприятия национальных проектов и поручения президента, данные в рамках соответствующих посланий, в данном документе отражены со значительным ростом расходов на протяжении всего трехлетнего цикла. Рост расходов на эти мероприятия составляет 67%, абсолютная сумма на них - 11,5 трлн рублей", - сказала она.

В 2022 году на пособия по безработице направят 64 млрд рублей - это несколько меньше, чем в 2021 году, и связано с тем, что количество безработных продолжает снижаться. Кроме того, ежегодно будет выделяться по 7,5 млрд на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных и ищущих работу россиян.

В рамках федерального бюджета будет продолжено субсидирование регионов на государственную социальную помощь малоимущим в рамках социального контракта. На эти цели выделят около 79 млрд рублей на три года, что позволит охватить по 900 граждан в год. "Туда входят мероприятия по поиску работы, переобучению, ведению личного подсобного хозяйства и предпринимательской деятельности, которые предусматриваются социальным контрактом и позволяют гражданам реализовать свой трудовой потенциал и создать устойчивый источник дохода", - пояснила Голикова.

Как рассказала Голикова, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 руб. с перспективой роста в рамках предусмотренных бюджетом параметров.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 руб.

С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан. В 2022 году индексация составит 5,8%, а в последующие два года - 4%. Голикова отметила, что увеличение выплат коснется около 14,5 млн россиян.

Продолжатся и мероприятия по улучшению качества медицинской помощи. На строительство, капремонт, оборудование и транспорт для медорганизаций первичного звена здравоохранения за три года будет направлено 215,7 млрд руб. Более 200 млрд пойдет на лечение орфанных и других заболеваний у детей и взрослых. Отдельной статьей станет расширение неонатального скрининга - новорожденных с 2022 года начнут проверять на 36 болезней. С 2022 года на выявление наследственных заболеваний и коррекцию лечения будет выделяться по 2,6 млрд рублей.

"В рамках мероприятий по здравоохранению федеральным бюджетом предполагается более 252 млрд рублей в течение трех лет направить на мероприятия созданного президентом фонда "Круг добра" по обеспечению лечения детей, больных жизнеугрожающими заболеваниями", - добавила Голикова.

Вырастут расходы на высокотехнологичную медпомощь. В 2022 году из бюджета выделят 112,5 млрд рублей, а в 2024-м сумма достигнет уже 121,7 млрд. Как сообщила Голикова, это позволит обеспечит высокотехнологичным лечением не менее 313 тысяч человек в год. Кроме того, предусмотрено финансирование медицинской реабилитации - из федерального бюджета и Фонда ОМС на это направят 60 млрд руб. Еще 118,5 млрд рублей за три года выделят на обеспечение граждан техническими средствами реабилитации. Также предусмотрено финансирование углубленной диспансеризации россиян, особенно тех, кто перенес коронавирус.