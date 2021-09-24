СМИ: Самозанятым могут начать выплачивать больничные и декретные

Самозанятым в России могут начать выплачивать больничные и декретные. Такую идею рассматривают в Минэкономразвития. Об этом говорится в письме ведомства, которое направленного в Фонд социального страхования и Всероссийский союз страховщиков, сообщают "Ведомости".

Пока же самозанятые не могут рассчитывать на такие выплаты, так как не делают отчислений в ФСС.

В письме Минэкономразвития говорится, что "обсуждается вопрос о целесообразности распространения в отношении физлиц, применяющих налог на профессиональный доход, положений законодательства об отнесении к лицам, имеющим право на получение пособий в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством".

Напомни, что число самозанятых в России по состоянию на 1 августа 2021 года превышает 2,7 миллиона человек.