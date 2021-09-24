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Рубрика: В мире

СМИ сообщили об аресте бывшего лидера Каталонии Пучдемона

Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, возглавивший кампанию по выходу автономии из состава Испании, задержан в Италии на острове Сардиния.

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Основанием стало постановление Верховного суда королевства, изданное еще в октябре 2019 года, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники. Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, напоминает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Пучдемон планировал встретиться на Сардинии с местными политиками, принять здесь участие в фолк-фестивале и совершить визит в город Альгеро, который сохраняет крепкие связи с Каталонией.

Напомним, в марте 2021 года парламент Европы проголосовал за лишение парламентской неприкосновенности бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и двух других каталонских политиков.

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Напомним, движение за независимость Каталонии активизировалось в 2012 году и было тесно связано с политическими волнениями, вызванными экономическим кризисом 2008 года. В течение пяти лет власти автономии (сначала Артур Мас, затем Карлес Пучдемон) активно продвигали идеи отделения региона от Испании. В итоге это привело к референдуму о независимости Каталонии, который был проведен 1 октября 2017 года, несмотря на запрет Конституционного суда. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы.

Часть лидеров каталонских националистов была арестована - на скамье подсудимых оказались 12 человек. Пучдемон, как и несколько его советников, бежал за границу и до сих пор скрывался от испанского правосудия.

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