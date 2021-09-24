Снежная буря на Эльбрусе унесла жизни пяти альпинистов

Трагедия разыгралась на склоне Эльбруса в ночь с 23 на 24 сентября. Покорение высшей точки Европы группой альпинистов, которое должно было стать кульминацией многодневной подготовки, обернулось тяжелейшими поисково-спасательными работами. "РГ" восстановила хронологию тех событий.

Все началось в четверг ранним утром, когда группа из 23 человек отправилась на восхождение. Организовывала покорение вершины пятигорская компания Elbrus.guide.

Уже перед выходом на маршрут было ясно, что метеоусловия в этот день не самые лучшие. От подъема отказались четыре человека.

- Туристы направились туда в плохую погоду, чего не стоило делать, конечно. Может, с утра погода была более-менее нормальная, но в момент подъема сильно подпортилась. Им надо было возвращаться назад. А вместо этого они пошли наверх. Это было авантюрно с их стороны, - говорит заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев.

Желание оказаться на вершине на этот раз пересилило чувство тревоги, и уже в 10 часов утра 15 человек и 4 гида были на плато одной из двух вершин Эльбруса на высоте около 5,5 тысячи метров. В этот момент участнице восхождения стало плохо. Один из проводников решил ее спустить вниз. Это и стало отправной точкой трагических событий.

- Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска, на седловине, девушка умерла на руках Игоря, - рассказывает старший гид компании Денис Алимов. - Он остался с телом погибшей в надежде, что остальная группа, добравшись до вершины, на обратном пути поможет ему.

Но проходили часы, а они не спускались. Даньков понимал, что с ними что-то случилось. Тогда он решает пойти вниз самостоятельно и вызвать спасателей. Вскоре он добрался до ратрака - снежного вездехода, на котором смог найти точку, где ловила связь. Только в 17.10 Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России принял сигнал о бедствии - время крайне позднее для начала поисково-спасательной операции.

Альпинисты заблудились. Сорвались, пролетели более 100 метров по льду, никак ледоруб воткнуть не могли...

Позже выяснилось, что же случилось с остальной группой. Во время спуска, когда погода окончательно испортилась, одна из связок альпинистов сорвалась со склона...

- Мы заблудились. Сорвались, пролетели более 100 метров по льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз, - рассказал Дмитрий Парахин - 37-летний участник восхождения из Екатеринбурга.

Гиды, которые остались с альпинистами, решили разделиться на три группы по скорости передвижения участников. В это время спасатели направлялись к терпевшим бедствие альпинистам. Им пришлось работать буквально в нечеловеческих условиях - порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура упала до -20 градусов. Видимость была не более одного метра. Работать в таких условиях - риск для любого. Тем не менее спасатели сначала нашли трех человек, следом группы в восемь и девять альпинистов. По словам Дениса Алимова, решение разделиться позволило избежать большего количества жертв.

Тем не менее на склоне оставались еще два человека на высоте более 5000 метров. Где именно они находятся, было известно. Когда поисково-спасательная группа добралась до альпинистов, те уже были мертвы. Позже стало известно, что еще два человека, эвакуированные к станции канатной дороги Гара-Баши, погибли от переохлаждения.

Таким образом, за два дня Эльбрус унес жизни пяти человек. Остальные получили тяжелые обморожения лиц и конечностей. 11 человек находятся в больнице, троих из них госпитализировали в реанимацию.

На склоне Эльбруса остались тела троих восходителей. На горе бушует метель, поэтому отправлять туда спасателей - значит неоправданно рисковать их жизнями.

В следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии после случившегося возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователям, а также сообществу альпинистов еще предстоит разобраться в деталях происшествия, которое стало одним из наиболее трагических на Эльбрусе за последние годы.

МЧС

Спасателей Эльбрусского высокогороного поисково-спасательного отряда, принимавших накануне участие в спасении группы туристов, представят к государственным и ведомственным наградам.

Спасательная операция разворачивалась примерно с половины шестого вечера. Группа была полностью оформлена и зарегистрирована в МЧС. Поэтому был точно известен и состав группы, ее маршрут и все другие данные.

После того как спасатели увеличили поисковые силы, удалось найти еще несколько альпинистов. Примерно в половине второго ночи по московскому времени поисково-спасательная операция была завершена. "Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Подготовил Тимофей Борисов