Состав фракции партии "Единая Россия" в Госдуме обновится на 50%

Состав фракции "Единой России" в VIII созыве Госдумы обновится наполовину. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, которые подвел Центризбирком.

Он отметил, что "Единая Россия" получила 324 мандата в Госдуме. И среди них помимо опытных политиков много новых лиц.

"Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап"", - рассказал Турчак. Он также добавил, что среди новых депутатов много молодежи. "Примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", - подчеркнул он.

Среди новых лиц "Единой России" в Госдуме зампредседателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, руководитель Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев (Томская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, врач Дмитрий Хубезов (Рязанская область), член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич (Воронежская область), председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), победитель кадрового проекта "Единой России" "Федеральный ПолитСтартап", доброволец Андрей Гимбатов (Волгоградская область), сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область), секретарь Хабаровского регионального отделения "Единой России" Максим Иванов (Хабаровский край), секретарь Амурского регионального отделения партии Вячеслав Логинов (Амурская область) и другие.

Турчак также добавил, что в ряде регионов произошло полное или практически полное обновление депутатского корпуса.