Совет при президенте отверг идею регулировать совместные автопоездки граждан

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства резко раскритиковал законопроект, прописывающий правила совместных поездок граждан на автомобилях. Вердикт экспертов - светил юридического мира - однозначен: такой закон нам не нужен.

Речь, как правило, о дальних поездках, когда граждане как-то находят друг друга, в основном через интернет, и отправляются в совместное путешествие. А водителю платят компенсацию за бензин и беспокойство. Это может быть как дорога на юг, так и просто поездка в другой город по делам. У каждого по своим. И нет, это не такси. Водителю тоже надо туда ехать, и он берет попутчиков, чтобы компенсировать расходы или просто не скучать в дороге.

Разработчики раскритикованного проекта предложили не просто детально прописать правила таких поездок, но даже, например, ввести предельную сумму компенсации, которую водитель вправе взять с пассажира. Мол, не любишь скучать за рулем по дороге из Москвы в Рязань? Бери не больше пятисот (допустим) рублей за веселье.

Проект подготовлен рабочей группой, созданной минтрансом. Сейчас инициатива находится на стадии направления в правительство страны. Однако авторитетные ученые-юристы сомневаются, что законопроект вообще имеет право на жизнь.

Председатель Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Павел Крашенинников отметил, что экспертами подготовлено разгромное заключение.

"Какой проект, такое и заключение", - прокомментировал заведующий кафедрой гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук Евгений Суханов.

"В пояснительных материалах нет анализа судебной практики, ссылок на статистику, указаний на пробелы, противоречия и другие недостатки действующего законодательства, не приводятся иные фактические данные в обоснование наличия публичного интереса, требующего введения предлагаемых в проекте требований, - сказано в заключении. - Из пояснительной записки невозможно установить, какие проблемы возникают в отношениях между пассажирами-попутчиками, перевозчиком, организатором совместных поездок и государственными органами. Таким образом, необходимость принятия проекта должным образом не обоснована, и можно сделать вывод, что проект не имеет самостоятельного предмета регулирования".

Проект предлагает установить предельную сумму, которую водитель вправе взять с попутчиков. В формулу расчета будут включаться и средняя цена за бензин, и протяженность платных трасс, и прочее

В переводе с юридического на обычный язык фраза "не имеет самостоятельного предмета регулирования" означает, что закон, скорее всего, не нужен.

"Возникает вопрос, зачем разработчики пытаются поставить под контроль государства обыденные отношения, которые складываются между водителями и пассажирами", - сказала руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при президенте Российской Федерации, доктор юридических наук Лидия Михеева.

Как отметили эксперты, пассажир-попутчик не осуществляет заказ авто, не выбирает место подачи и маршрут, а вместе с другими пассажирами-попутчиками, как правило, присоединяется к поездке там, где скажет водитель. Сейчас действует много электронных сервисов, позволяющих людям найти друг друга. Но раз водитель определяет время и место встречи, это уже не какая-то предпринимательская услуга. Люди просто договариваются. Имеют же право?

Проект предлагает прописать целые формулы, по которым должна рассчитываться стоимость компенсаций. В ней должны учитываться средняя стоимость бензина на заправках вдоль конкретных дорог, количество платных трасс и многое другое. И если водитель возьмет больше, он будет не прав.

Однако разве сегодня много жалоб от попутчиков на цены или еще на что-то? "Не усматривается убедительных оснований к тому, чтобы запретить перевозчику свободно определять провозную плату и предлагать ее на согласование пассажиру, хотя бы при этом он и имел в виду получить некоторую прибыль, - полагают эксперты. - Однократное извлечение прибыли водителем автотранспорта само по себе еще не позволяет говорить о ведении им предпринимательской деятельности".

Более того, попытки защитить пассажиров могут привести к тому, что они даже в случае крайней необходимости не смогут найти попутку, так как водителю проще будет уехать одному во избежание неприятностей с законом.