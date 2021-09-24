Специалисты рассказали, что грозит сельскому хозяйству из-за климата

Агропромышленный комплекс неизбежно столкнется с серьезными вызовами из-за климатических изменений, считает директор по аграрной политике институт агроисследований ВШЭ Евгения Серова.

Во время конференции "Растениеводство России" Серова рассказал, что первый риск климатического смещения - географический. Зоны земледелия будут смещаться в те места, где этим никогда не занимались, а значит нет инфраструктуры, технологий и кадров.

Кроме того, эти зоны находятся далеко от мест потребления и портов, что грозит повышением стоимости продукции. К тому же, в регионах традиционного земледелия условия будут ухудшаться из-за засух и наводнений, к этому придется приспосабливаться технологически.

"Уже сегодня мы видим необходимость серьезной работы с мелиорацией, это тоже некий ответ на климатические изменения: другие севообороты, другая селекция - это потребует инвестирования, и это среднесрочное явление", - цитирует эксперта РИА Новости.

Как добавил гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько, из-за климата изменение маржинальности АПК в ключевых российских регионах, которое ожидалось через несколько лет, происходит уже сейчас - так, на Юге наблюдаются сверхрекордные доходности, в прибыли и отдельные регионы Западного Черноземья. Однако на территории от Тамбова, с концентрацией на Южном Урале, ситуация тяжелая.

"Погода сделала свое дело. Урал уже протестирован, Поволжье не в очень хороших условиях, восточная часть Центрального Черноземья по ряду культур тоже попала под раздачу, и не в лучшей форме", - сказал Рылько.