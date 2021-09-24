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24.09.2021 09:27
Рубрика: Экономика

Стали известны подробности о новой программе расселения из аварийного жилья

Текст: Евгения Думанская

В новой программе расселения из аварийного жилья планируется использовать субсидированную ипотеку, наемное жилье и комплексное развитие территорий, рассказал замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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По словам Рурина, механизмы, которые зарекомендовали себя в действующей программе, будут работать и в новой. Планируется активнее использовать механизм комплексного развития территорий, а также наемного жилья. Кроме того, будет доступна ипотека.

"То есть возможность граждан улучшить свои жилищные условия при переселении из аварийного жилья через механизм субсидированного ипотечного продукта", - сказал Рурин в беседе с ТАСС.

Российский президент Владимир Путин ранее предложил запустить новую программу, по которой будут расселять из жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года - это свыше 11 миллионов квадратных метров по всей стране. Новую программу планируется принять до конца года.

Сейчас действует программа расселения жилья, признанного аварийны до 1 января 2017 года. В некоторых регионах она уже выполнена, а всего по России должны быть переселены более 530 тысяч человек.

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