Стало известно, какую нагрузку сможет выдержать система цифровой переписи

Не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду и более 2 млн в сутки сможет получать Росстат через портал Госуслуг, об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на совещании в правительстве.

Он напомнил, что впервые в истории Всероссийской переписи россияне смогут принять участие в ней самостоятельно: то есть, не дожидаясь переписчика, заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. "Электронные анкеты сегодня полностью готовы, протестированы, устранены все замечания, которые были" - подчеркнул он.

Качанов также сообщил, что в сентябре прошли два сеанса нагрузочного тестирования, по результатам которого известно, что система выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду. Однако, по его словам, при необходимости мощности можно будет увеличить.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. А ее символом стала птичка по имени цыпа Випин. Ее выбрали по результатам открытого конкурса, прошедшего в январе-феврале 2020 года. По замыслу автора - дизайнера из Самары под псевдонимом ov_maxim, Випин олицетворяет скорость и легкость предстоящей цифровой переписи.