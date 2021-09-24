Стартовало голосование за выбор места для памятника Николаю Раевскому

Российское военно-историческое общество (РВИО) приглашает регионы России и зарубежные государства принять участие в выборе достойного, исторически обоснованного места для установки памятника выдающемуся полководцу Николаю Николаевичу Раевскому.

Голосование продлится до 30 ноября 2021 года. Лучшие предложения и идеи по увековечению памяти будут рассмотрены на заседании Творческого совета РВИО. А победитель получит право проведения творческого конкурса на проект монумента.

По мнению историков, перспективными местами увековечения памяти Николая Раевского могут стать:

1. Санкт-Петербург - место рождения героя;

2. Правдинск Калининградской области. В неудачном для Русской Армии Фридландском сражении 2 (14) июня 1807 года (Фридланд в 1946 года переименован в Правдинск) генерал-майор Н.Н. Раевский командовал всеми егерскими полками, а во время отступления к Тильзиту (ныне Советск) - всем арьергардом;

3. Деревня Салтановка Могилевской области, Беларусь. На месте подвига Н.Н. Раевского 11 (23) июля 1812 года, где он лично (по легенде - вместе с сыновьями) повел солдат своего корпуса в атаку, что переломило судьбу боя и позволило русским выстоять против превосходящих сил маршала Даву. Сам Раевский был ранен картечью в грудь, но продолжил руководить вверенным ему корпусом. В настоящее время на месте сражения установлена часовня;

4. Смоленск, где 4 (16) августа корпус Н.Н. Раевского вместе с дивизией генерала Д.П. Неверовского оборонял город от превосходящих сил Наполеона, впервые потерявшего в 1812 году больше солдат, чем русские в большом сражении;

5. Село Бородино Московской области, на батарее Раевского - одной из ключевых точек русских позиций в Бородинской битве, где память Раевского увековечена только в самом топониме;

6. Париж, Франция - солдаты корпуса Н.Н. Раевского отличились при взятии Парижа 18-19 (30-31) марта 1814 года, а их командир был удостоен ордена св. Георгия II степени.

Предложения принимаются на электронную почту rvio@rvio.org

Справка "РГ"

25 сентября 2021 года исполняется 250 лет со дня рождения полководца (1771-1829). Герой Отечественной войны 1812 года, прославившийся своими подвигами под Салтановкой и Бородино, Николай Николаевич Раевский считался одним из самых популярных российских военачальников. Раевский - участник ключевых сражений эпохи: "Битвы народов" и взятия Парижа. Дружбой с ним гордились многие выдающиеся деятели того времени, в том числе Александр Сергеевич Пушкин.

После Отечественной войны 1812 года Раевский жил в Киеве, часто путешествовал с семьей в Крым и на Кавказ. В 1826 году был назначен членом Государственного Совета.

Скончался генерал в возрасте 58 лет в селе Болтышка на Украине, похоронен в родовой усыпальнице в селе Разумовка (ныне Александровский район Кировоградской области).

Память о Раевском увековечена в названии улиц в Москве, Киеве, Смоленске и Можайске. Памятники-бюсты Раевскому установлены в Смоленске в Сквере Памяти Героев в 1987 году и в Бендерской крепости (г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика) в 2009 году.

В год 200-летия Войны 1812 года памятная доска Н.Н. Раевскому была установлена в Киеве, на одном из зданий улицы, названной в его честь.