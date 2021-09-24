Талибы вернут практику исламских наказаний за преступления

Члены движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России) будут следовать нормам исламского права при назначении наказания преступникам. Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал мулла Нуруддин Тураби.

"Мы будем следовать исламу и устанавливать свои законы на основе Корана", - сказал Тураби. В частности, представитель "Талибана" отметил, что будет сохранена практика отсечения рук за воровство. "Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности", - пояснил он.

Агентство напомнило, что в середине 90-х годов прошлого столетия, когда талибы первый раз пришли к власти в Афганистане, они уже устанавливали подобный режим, основанный на исламском праве.