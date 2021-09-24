Тишковец объяснил гибель туристов на Эльбрусе "черной метелью"

Причиной гибели пяти человек на Эльбрусе могла стать погодная аномалия, которую называют "черная метель", считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Накануне группа из 19 альпинистов оказалась в заложниках сильной метели. Погода быстро ухудшалась, в результате погибли пять человек. 14 участников восхождения обнаружили живыми, некоторые из них получили серьезные повреждения. Как отметил Тишковец, в день трагедии погода на Эльбрусе определялась прохождением холодного атмосферного фронта. На высоте в пять тысяч метров температура уже была минус 15 градусов, а скорость ветра составляла 25 м/с с порывами до 30 метров, что привело к очень плохой видимости.

"Такие ветра со снегом на Таймыре называют черная метель", - написал Тишковец в своем Instagram.

Он добавил, что при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура, то есть то, как ее ощущает человек, достигает 50 градусов ниже ноля, а это экстремальный риск переохлаждения и обморожения за считанные минуты.

"Согласно индексу охлаждения - это опасно для здоровья и соответствует экстремальному риску переохлаждения и обморожения в течение 5-10 минут", - рассказал Тишковец.