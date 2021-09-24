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24.09.2021 16:21
Рубрика: Экономика

Турбизнес предложил ограничить размер выплат за несостоявшиеся туры

Текст: Евгений Гайва

Выплаты туристам за несостоявшиеся из-за пандемии туры могут быть ограничены определенным размером. Такие предложения в новый закон о туризме подготовил Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко в ходе съезда объединения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Сегодня туристская отрасль единственная из отраслей, которая перед своими потребителями отвечает в полном объеме финансовых обязательств. Предлагаем ввести некий лимит на гарантированную выплату туристам. Если исходить из реалий сегодняшнего дня и той ситуации, которая стихийно складывается на рынке, когда ни туроператор, ни турагент не знают, какая страна или регион закроются, и какие будут выведены требования, сложно нести на себе бремя полной финансовой ответственности", - сказал Осауленко.

Он отметил, что в других сферах экономики полной ответственности нет. Например, для банков установлен лимит по страховым выплатам вкладчикам.

В РСТ также подготовили поправки в новый закон о туризме для упрощения выхода на рынок региональным операторам в сфере выездного туризма. По словам Осауленко, сейчас региональным компаниям не по силам самим выйти на рынок и войти в федеральный реестр туроператоров.

Кроме того, РСТ предложит перенести срок исполнения обязательств турбизнеса по несостоявшимся из-за пандемии турам до конца 2022 года. По действующим правилам, туроператоры должны отправить туристов в равноценный тур или выплатить деньги до 31 декабря 2021 года. При этом для организаций транспорта установлен срок исполнения обязательств 1 января 2022 года, заметил глава "Турпомощи".

Инициативы уже готовы. В октябре РСТ планирует опубликовать их для обсуждения, добавил Осауленко.

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