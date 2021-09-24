Турбизнес предложил ограничить размер выплат за отмененные туры

Туристам в регионах предложат более широкий выбор туров по России и за рубеж, но размер выплат за несостоявшиеся путешествия могут ограничить. С такими инициативами в ближайшее время выйдет турбизнес, рассказали участники съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

Благодаря господдержке отрасль туризма уже не висит на волоске, но до восстановления еще далеко. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Для развития туризма в России скоро запустят новые меры поддержки, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем обращении к участникам съезда. Начнется льготное кредитование на строительство и реконструкцию отелей, будут создаваться туристически привлекательные центры городов, системную поддержку окажут малому и среднему бизнесу в туризме. "Отдельный большой блок работы - перезапуск въездного туризма. Вместе с РСТ мы выступаем за скорейший запуск электронной визы", - отметила Догузова.

Все действующие и новые меры объединит нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Турбизнес примет в его реализации самое активное участие, но готовит свои предложения по выходу из кризиса, отметил президент РСТ Андрей Игнатьев. "Мы прекрасно понимаем, что пандемия продолжается, и для восстановления туротрасли нам понадобятся не месяцы, а годы", - заметил он.

Уже подготовлены предложения в новый закон о туризме по упрощению выхода на рынок региональным операторам в сфере выездного туризма, рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Это увеличит конкуренцию на рынке, расширит предложение туров в регионах.

Упрощение доступа на рынок региональным туроператорам повысит конкуренцию и расширит для путешественников выбор туров

Турбизнес предлагает также установить лимит по выплатам туристам компенсаций за несостоявшиеся туры. "Сегодня туризм единственная из отраслей, которая перед своими потребителями отвечает в полном объеме", - пояснил Осауленко. Например, для банков установлен лимит по страховым выплатам вкладчикам. Ввести подобные лимиты было бы вполне логично и для туроператоров в ситуации, когда никто не знает, какая страна или регион закроются и какие будут выведены требования, пояснил он.

Также в РСТ предлагают перенести срок исполнения обязательств турбизнеса по несостоявшимся из-за пандемии туров до конца 2022 года. По действующим правилам, туроператоры должны отправить туристов в равноценный тур или выплатить деньги до 31 декабря 2021 года.