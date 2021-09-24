Умер актер из "Санта-Барбары" Бэзил Хоффман

В возрасте 83 лет скончался американский актер Бэзил Хоффман, ветеран кино и ТВ, артист с послужным списком, включающим две сотни пунктов.

О смерти легенды сообщает Deadline со ссылкой на представителя актера. Причины и обстоятельства не уточнены.

Бэзил родился в Хьюстоне, Техас, в 1938-м, окончил университет по специальности "экономика" и уехал в Нью-Йорк, где изучал актерское мастерство в Академии драматических искусств. Подковавшись и снявшись в нескольких рекламных роликах и эпизодических ролях, отправился покорять Голливуд.

В числе проектов - оригинальный сериал "Кунг-фу" 70-х, "Досье детектива Рокфорда", "Вся президентская рать" 1976-го, "Коломбо", "Близкие контакты третьей степени" (статист, нет в титрах), "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Любовь с первого укуса", "Электрический всадник", оригинальная "Династия", Джошуа Френдли в "Санта-Барбаре" (эпизоды 1985-го), "Блюз Хилл-стрит", "Сумеречная зона", "Да здравствует Цезарь!"