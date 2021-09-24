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Умер режиссер комедии с Джулией Робертс "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл

Новости
    24.09.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Английский режиссер, актер и продюсер Роджер Мишелл скончался 22 сентября в возрасте 65 лет.

Об этом в четверг сообщает AP со ссылкой на заявление семьи артиста, сделанное через официального представителя режиссера. При этом обстоятельства кончины, а также место, не указаны.

Мишелл родился 5 июня 1956 года в Претории, ЮАР, в семье дипломата. Детство провел в Праге, Дамаске и Бейруте. Потом семья осела в Англии, где Роджер закончил колледж Клифтон и Кембриджский университет. Далее учился в театре Ройал-Корт, начав как ассистент. Сотрудничал с Дэнни Бойлом.

На экранах дебютировал в 90-х постановщиком сериалов. В 1999-м снял свой самый известный фильм - романтическую комедию с Хью Грантом и Джулией Робертс "Ноттинг Хилл".

Также на счету Мишелла драматический триллер с Беном Аффлеком и Сэмюэлом Л. Джексоном "В чужом ряду", "История матери" и "Терпеливая любовь" с Дэниелом Крэйгом, "Венера" с Питером О'Тулом и Джоди "Доктор Кто" Уиттакер, "Доброе утро" с Харрисоном Фордом, другие предприятия.

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