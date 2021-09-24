Совет по развитию и глобализации госкорпорации "Росатом" утвердил разработанную в Топливной компании ТВЭЛ продуктовую программу по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов (ЯРОО) на период до 2041 года.

Общий объем инвестиций в рамках этой программы - более 15 млрд рублей, на ближайшие пять заложено более 7 миллиардов.

В рамках программы будет проведен ряд научно-технических исследований, открыт центр обучения и повышения квалификации персонала, разработаны цифровые решения и современные, в том числе робототезированные комплексы для безопасного вывода объектов и реабилитации территорий.

Напомним, что еще в 2019 году ТВЭЛ стал отраслевым интегратором по выводу из эксплуатации ЯРОО. И к этому дню реализовано в общей сложности 39 крупных проектов, включая пункты захоронения РАО и реабилитацию территорий, загрязненных в ходе производственной деятельности прошлых лет. Среди таких - первый в России опыт вывода из эксплуатации ядерной установки Химико-металлургического завода до состояния "зеленая лужайка" в Красноярске в 2010 году. А всего в рамках федеральных целевых программ по ядерной и радиационной безопасности 57 объектов были выведены из эксплуатации, еще 13 - подготовлены к предстоящему выводу.

Добавим, что на ключевых предприятиях компании и в ее научных центрах (СХК, АЭХК, московские ЦПТИ и ВНИИНМ) созданы центры компетенций по выводу объектов из эксплуатации. А с 2019 года под управлением ТВЭЛ находится немецкий ижиниринговый актив "Росатома" Nukem Technologies Engineering Services Gmbh c многолетним опытом и широкими компетенциями в области ядерных back-end технологий.

Вывод из эксплуатации объектов ядерного наследия до состояния "зеленая лужайка" позволяет снять все меры контроля с территории и перевести объекты в радиационно-безопасное состояние, отмечают в руководстве Топливной компании. А для содействия социально-экономическому развитию в регионах, где находятся предприятия "Росатома" и уже остановленные производства, реализуются целевые и комплексные программы поддержки образования, здравоохранения, создания комфортной среды проживания, программы спонсорской и благотворительной помощи.

Тем временем

Экономический совет Содружества независимых государств принял решение о придании российской Топливной компании ТВЭЛ статуса базовой организации стран СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.

Деятельность ТВЭЛ в этом качестве предусматривает широкий спектр задач и координационных полномочий. А именно: систематизация накопленного опыта и научных знаний, выработка единых подходов, гармонизация нормативной базы, обучение и переподготовка персонала. И, конечно, непосредственное содействие в реализации проектов и программ вывода из эксплуатации ядерных объектов и реабилитации территорий, включая строительство и эксплуатацию пунктов хранения ядерных материалов.