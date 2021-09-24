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В Android появилась новая важная функция

Текст:   Антон Благовещенский
24.09.2021,  
13:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Google анонсировала широкий спектр обновлений для Android, включая фирменные приложения и сервисы.

Одним из них стал апдейт Google Фото. Пользователи этого приложения получили возможность защищать паролем папку с фотографиями, которые необходимо скрыть от посторонних глаз. Функция получила название Locked Folder.

Изначально доступ к ней получили пользователи смартфонов Pixel от Google, но в компании обещают, что в скором времени функиця Locked Folder станет доступна и на других Android-устройствах.

В iOS есть похожая возможность - изображения, которые нужно скрыть из общей галереи, пользователь может переместить в папку "Скрытые". Однако защитить ее паролем невозможно - каждый, кто возьмет в руки незаблокированный iPhone, сможет просмотреть скрытые фото.

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Кроме того, в Android появится возможность управления смартфоном с помощью жестов и мимики и использования смартфона в качестве пульта управления, расширятся функции голосового ассистента. Еще одна полезная функция - предупреждение о необходимости смотреть вперед в режиме пешеходной навигации.

Обновление получат не только обладатели актуальных версий Android, но и владельцы смартфонов на более старых прошивках.

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