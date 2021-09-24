В Финляндии готовы впускать привитых "Спутником V" людей без тестов

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии готово одобрить въезд в Финляндию для людей, привитых российской вакциной "Спутник V", несмотря на отсутствие пока одобрения со стороны ЕС. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Руководители ведомства Маркку Тервахаута и Отто Хелве подписали заключение в защиту российской вакцины "Спутник V". Чиновники напомнили властям о большом пассажирском потоке из России, который станет непосильной нагрузкой на пунктах тестирования на государственной границе. Также они обратили внимание на то, что привитые российской вакциной люди окажутся в неудобном положении и фактически вынужденными пройти второе вакцинирование европейскими вакцинами, чтобы избежать тестирования в дальнейшем.

Напомним, что во вторник правительство Финляндии продлило до конца года ограничения на въезд в страну. Согласно нынешним правилам, привитые "Спутником V" граждане при пересечении границы должны сдавать тест на коронавирус.