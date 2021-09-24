В ФНС рассказали, как изменился расчет налогов в 2021 году

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). Всего будет направлено 67,1 млн таких уведомлений. Из них 44,6 млн - на бумаге по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

Общий объем начислений в уведомлениях составил 299,2 млрд руб. с приростом в 2% по сравнению с прошлым годом. "Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

По сравнению с прошлым годом порядок расчета изменился. Для расчета транспортного налога с применением повышающих коэффициентов будет использоваться перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей за 2020 год, размещенный на сайте минпромторга. В него дополнительно были включены такие марки и модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Кроме того, по земельному налогу в ряде регионов будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с прошлого года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на официальном сайте Росреестра.

По земельному налогу в 2021 году в ряде регионов будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки земель

Еще одно нововведение касается имущества физических лиц. Во всех регионах (кроме Севастополя) в качестве налоговой базы будет применена кадастровая стоимость объектов недвижимости.

При этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты. Рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам через почтовые отделения пройдет в течение сентября - октября текущего года. Налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2021 года, отметили в службе.