В "Газпроме" назвали абсурдными заявления о недопоставках газа в Европу

Поставки российского газа по трубопроводу в Европу сейчас находятся на исторических максимумах. Поэтому высказывания о том, что "Газпром" недостаточно поставляет газа в европейские страны, выглядят абсурдными. Об этом заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев, передает ТАСС.

Ранее Евросоюз обвинил "Газпром" в отказе от поставки дополнительного объема газа сверх договоренности.

По словам Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 миллиарда кубометров или на 33 процента. А отборы сырья из России выросли на 17,2 миллиарда кубометров или на 22 процента.

Также он назвал основных потребителей российского газа в Европе. К ним Комлев отнес Германию, Италию и Турцию.