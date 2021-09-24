В Индии женщина отсудила у салона 271 тысячу долларов за плохую прическу

Недовольная клиентка отсудила у индийского салона красоты 271 000 долларов за неправильную стрижку. Она попросила "снять" примерно 10 сантиметров с кончиков, но ее постригли так, что вся длина волос стала равна 10 сантиметрам. Как сообщает BBC, для женщины это обернулось огромными финансовыми потерями и полным изменении образа жизни.

Все дело в том, что пострадавшая работала моделью и благодаря длинным волосам часто сотрудничала с крупными фирмами по производству различных средств для волос. Как сообщил суд, придя в салон, женщина четко высказала свои пожелания мастеру, но тот постриг ее слишком коротко вопреки полученным инструкциям. Возмущенная результатом, клиентка пожаловалась руководству салона, и в качестве компенсации ей предложили бесплатную процедуру по уходу за волосами. Как позже заявила пострадавшая, процедура эта была "сомнительной и привела к повреждению ее волос".

По словам местной Национальной комиссии по разрешению споров с потребителями заявила, из-за случившегося женщина потеряла "свои ожидаемые контакты и понесла огромные потери, которые полностью изменили ее образ жизни и разрушили ее мечту стать топ-моделью. Она перенесла тяжелое психическое расстройство и травму из-за халатности... в вопросе стрижки и не могла сосредоточиться на своей работе, и в конце концов потеряла ее".

Инцидент произошел в 2018 году в салоне, принадлежащем одной из крупнейших в Дели сети отелей.