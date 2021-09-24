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24.09.2021 21:01
Рубрика: В мире

В Канберре вороны нападают на дронов-курьеров

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
В австралийской Канберре вороны регулярно нападают на небольшие дроны-курьеры компании Google, доставляющие заказы потребителям. Сейчас в южном полушарии весна и у птиц начался сезон гнездования. Пролетающие мимо жужжащие агрегаты вторгаются в воздушное пространство воронов, и те кидаются на беспилотники, прогоняя непрошеных гостей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В результате служба доставки Wing даже была вынуждена прекратить полеты дронов в Харрисоне - северном пригороде австралийской столицы, где птицы оказались особенно агрессивными. Один из жителей Харрисона снял на видео, как ворон нападает на дрон, который доставлял ему кофе. В результате атаки груз открепился от беспилотника и упал. Как утверждают австралийские орнитологи, вороны очень внимательно относятся к своим воздушным границам и пытаются выгнать оттуда любых нарушителей, даже превосходящих их по размеру клинохвостых орлов с размахом крыльев 2,3 метра.

Сами жители Канберры встали на сторону птиц. Большинство считает, что вполне можно обойтись без доставки дронами, которые летают на небольшой высоте, издавая неприятный шум. Нападения птиц на беспилотники - достаточно частое явление, хотя чаще этим занимаются крупные хищные птицы - орлы, ястребы, соколы, чайки. Австралийский опыт указывает на проблему, с которой может столкнуться внедрение беспилотной доставки товаров и в других странах.

В мире Океания Австралия

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