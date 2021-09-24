В Москве впервые пройдет "ДостоевскийФест"

Старейший Московский театр кукол, участник "Кукольного квартала" юбилейного ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 24 сентября открывает "ДостоевскийФест", который впервые соберет в программе постановки театров кукол, созданные по произведениям великого писателя.

В этом году исполнится 200 лет со дня рождения классика литературы Федора Достоевского. Достоевский - лакмус столичной театральной молодежной среды, триггер творческого сообщества. Кстати, в Беларуси также пройдут чествования мирового классика в Достоево в Брестской области в родовом гнезде рода Достоевских, к которому принадлежал знаменитый писатель.

Фестиваль "ДостоевскийФест" представит особый взгляд на творчество Федора Михайловича Достоевского через призму искусства играющих кукол.

Откроет фестиваль майская премьера Набережночелнинского театра кукол - "Кроткая" в постановке Ильгиза Зайниева. Также в афише форума - "Бобок" Екатеринбургского театра кукол, "Крокодил" Театра кукол "Карабаска" из Перми, "Белые ночи" Владимирского областного театра кукол,"Мальчик у Христа на елке" Московского Нового театра кукол,"Так и не написанная история" Московского детского театра теней и другие.

В дни фестиваля в фойе театра пройдет выставка кукол из спектаклей по произведениям . Достоевского. Основу экспозиции составят марионетки из спектакля "Преступление и наказание. Картинки из романа" Санкт-Петербургского театра "Кукольный формат".

Фестиваль проводится при поддержке Союза театральных деятелей РФ.