В "РГ" обсудили проблему оборота нелегальных сигарет в центре России

21 сентября в "РГ" состоялся пресс-брифинг "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе: источники проблемы и решения - позиция таможенной службы" с участием представителей Центрального таможенного управления (ЦТУ), Ассоциации малоформатной торговли (АМТ), портала "Стоп нелегальный табак" и общественного движения "Антидилер".

В пресс-брифинге принимали участие:

Валерий Ногаев - первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни.

Владлен Максимов - президент Ассоциации малоформатной торговли.

Денис Терсков - руководитель общественного движения "Антидилер".

Андрей Лоскутов - президент Никотинового альянса.

Москва остается крупнейшим рынком в России по обороту нелегального табака в денежном выражении. Доля нелегальных сигарет в регионе выросла в два раза до 3,8% в 2021 году по сравнению с 2017 годом, а прогнозируемый ущерб, по оценке общественной организации "Антидилер" составит 1,8 млрд рублей только в этом году. Доля нелегальных сигарет по данным Kantar TNS растет в России в целом. Во II квартале 2021 года этот показатель составил 12,8% рынка, в то время как еще в апреле сообщалось о 10,7%. Основная часть нелегальной табачной продукции поступает из стран ЕАЭС, в частности, из Белоруссии.

Центральное таможенное управление (ЦТУ) предотвратило ущерб от поставки на рынок нелегальных сигарет в размере 560 млн рублей в 2021 году, сообщил Первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни Валерий Ногаев. В 2021 году по ЦФО заведено 18 уголовных дел - на 30% больше, чем в 2020. Изъято около 2,5 млн пачек сигарет преимущественно белорусского производства, а также 9 тонн табака, общей стоимостью 135,9 млн. рублей.

Рейды, организованные движением "Антидилер" показывают, что предотвращение контрабанды таможней должно дополняться системными усилиями МВД и Роспотребнадзора по пресечению сбыта нелегальных сигарет в торговых точках. Граждане также могут принять участие в противодействии нелегальной торговле через портал "Стоп нелегальный табак", на котором можно найти всю актуальную информацию, касающуюся теневого табачного рынка.