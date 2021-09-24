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24.09.2021 17:27
Рубрика: Экономика

В России растет потребление рыбы

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Сергей Петров/ТАСС Фото: Сергей Петров/ТАСС
Фото: Сергей Петров/ТАСС

Потребление рыбы в России по итогам прошлого года составило 22,2 килограмма на человека против 22 в 2019 году. И потребление будет расти, сказала на заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Среднемировое потребление рыбы, по прогнозу ФАО, достигнет 21,2 килограмма на человека только в 2030 году. К этому времени показатель потребления рыбы в России должен достигнуть 25 килограммов, подсчитала вице-премьер.

По ее словам, несмотря на пандемию, российские рыбаки смогли оперативно перестроиться и обеспечить стабильность промысла и поставки рыбы на внутренний рынок в нужном объеме. В этом году выловлено уже 3,8 миллиона тонн - на уровне прошлого года. А объем добычи тихоокеанских лососей в этом году вдвое больше, чем в прошлом году, и составляет 520 тысяч тонн.

По словам Абрамченко, одним из самых мощных драйверов развития отрасли становится аквакультура. Объем производства продукции товарной аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года вырос на четверть к аналогичному периоду прошлого года. А за последние десять лет объем вырос вдвое.

Между тем приоритетной задачей отрасли остается увеличение доступности рыбной продукции для россиян. В том числе это возможно, если организовать доставку рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть России через Северный морской путь.

"Мы обладаем безусловным потенциалом в развитии страны как "рыбной" державы", - уверена вице-премьер.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
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По оценке Минсельхоза, в этом году объем добычи водных биоресурсов составит около пяти миллионов тонн - столько же, сколько и в прошлом году. Объем производства товарной аквакультуры достигнет 360 тысяч тонн (на 32 тысячи тонн больше, чем в прошлом году). В прошлом году рост составил 14%.

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