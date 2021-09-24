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24.09.2021 20:13
Рубрика: Культура

В России завершился молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики

Текст: Ирина Никитина, Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
В России завершился молодежный конкурс медиапроектов Минстроя России в сфере урбанистики "Городские интонации". В нем приняли участие 611 работ почти со всей страны: от Калининграда - до Хабаровска.

Портал "Свернем в карман" тольяттинских студенток Серафимы Комлевой и Дарьи Усмановой стал лучшим в номинации "Городские медиа". Портал получился про ценность и аутентичность Тольятти, а также про то, как молодым людям найти свои интересы в городском пространстве. "Сегодня в Тольятти много возможностей для развития, но, как показало наше исследование, далеко не все о них знают, - рассказала "РГ" Серафима Комлева.

Фото: предоставлено МБУ «Городской информационный центр»
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Медиапроект будет рассказывать молодежи обо всех инициативах местных и городских "звездочках", полезном досуге, субкультурных сообществах и малоизвестных тусовочных локациях, интересных краеведческих фактах. "Чтобы каждый мог найти свой интерес в городе, - пояснила Серафима. Разработанное оформление сайта должно стать "упаковкой", благодаря которой захочется углубиться в чтение. Несмотря на то, что Серафима окончила вуз, она и дальше собирается заниматься медиаресурсом "Свернем в карман". Уже есть небольшая команда студентов Тольяттинского госуниверситета - будущих дизайнеров и программистов, которые готовы наполнять проект кликабельным контентом.

Среди победителей оказалась и тюменка Елизавета Ванцева. Ее идея мобильного приложения "ТюмSTORY" для изучения столицы Западной Сибири победила в номинации "Play. Геймификация городского пространства".

Почему речь об идее? Потому что до конечного результата еще нескоро. Лиза, как и ее напарник Саша Бугаев, люди работающие. Но и затягивать с выпуском бета-версии не собираются, чтобы не перегореть.

"Ежегодно в городе появляются новые форматы увлечения людей историей края, но игрового, с понятным контентом среди них нет. Мы объединили необычные факты о прошлом Тюмени и квесты разной сложности и временной занятости, - объясняют авторы идеи. - В музей пойдет далеко не каждый. А приложением в смартфоне наверняка воспользуется большинство любопытных. А геймефикация позволит легче усвоить материал".

Сейчас команда ищет грантовые конкурсы, чтобы получить финансовую поддержку уже для разработки электронной программы и ее обновления. За информационным продвижением намерена обратиться в департаменты региона. "О приложении нужно рассказывать на разных платформах. Тогда есть шанс быть услышанными и понятыми. А уж увлекательную игру-путеводитель для горожан и туристов мы обещаем!" - заявляют авторы.

Конкурс "Городские интонации" проходил в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

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