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24.09.2021 12:14
Рубрика: Общество

В Росстате рассказали, о чем спросят россиян во время переписи населения

Текст: Елена Манукиян
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В переписных листах Всероссийской переписи населения в 2021 году появятся новые вопросы, которых не было в период прошлых переписей. Об этом рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
С 24 сентября запущен контакт-центр Всероссийской переписи населения

Он пояснил, что из стандартных вопросов останутся про возраст, состояние в браке, например. Но добавился большой круг вопросов по трудовой миграции.

"Если раньше мы спрашивали, есть у человека работа или нет, то теперь у него уточнят, где эта работа находится: в этом же населенном пункте, соседнем или вообще в другом регионе", - уточнил замглавы Ростата.

По его словам, это позволит впервые в истории страны оценить потоки трудовой миграции.

Добавятся вопросы по источникам средств к существованию. Смелов пояснил, что сейчас развивается самозанятость, поэтому важно понять, сколько в стране самозанятых.

Он также напомнил, что до Всероссийской переписи населения осталось 22 дня. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Переписаться можно будет не только с помощью переписчика, но также самостоятельно в МФЦ или удаленно на портале госуслуг. В Росстате обратили внимание, что на госуслугах ее пройти можно до 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, кто не успел ответить на вопросы Всероссийской переписи населения самостоятельно, смогли обойти переписчики.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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