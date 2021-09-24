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24.09.2021 12:55
Рубрика: Общество

В Росстате рассказали об отличительных знаках переписчиков

Текст: Елена Манукиян

Во время Всероссийской переписи населения все переписчики будут одеты в специальную униформу - светоотражающий жилет, фирменный шарф, с собой у них будет переписная сумка, планшет, а также защищенное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Он также подчеркнул, что число переписчиков по сравнению с прошлой переписью сократилось более чем в 2 раза. "Если раньше мы привлекали 700 тысяч человек, то сейчас у нас будет работать 300 тысяч", - сказал он. Это связано с тем, что перепись 2021 года - цифровая и впервые россияне смогут переписаться самостоятельно на портале госуслуг.

По словам Смелова, за свою работу в этом году переписчики получат 18 тысяч рублей. Зарплатный фонд составляет более половины всего бюджета Всероссийской переписи населения, на подготовку к которой в общей сложности потрачено 32 млрд рублей, из них 8 млрд выделены на закупку планшетов для переписчиков. В дальнейшем все электронные устройства будут переданы в другие органы исполнительной власти для использования в работе.

Между тем, по данным исследования платформы Mail.Ru Group в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, уверенное знание о переписи демонстрируют 82% опрошенных жителей России знают и слышали о предстоящей переписи населения, 56% респондентов планирует принять участие в переписи через госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% планируют посетить стационарный участок в МФЦ.

Более 65% опрошенных считают, что проведение переписи необходимо для страны и только 13% с этим не согласны. Доля считающих, что проведение переписи не нужно, остается стабильной с августа 2020 года и не превышает 15%. Доля уверенных в необходимости проведения переписи увеличивается - за последние три месяца (с предыдущего опроса) преимущественно за счёт аудитории 18-24 лет.

Замруководителя Росстата подчеркнул, что Всероссийская перепись населения поможет понять численность населения страны и оценить социально-демографические характеристики и условия жизни наших граждан, чтобы потом на основе этих данных принимать госпрограммы.

"Мы должны понять, где и сколько людей проживает, чтобы строить новые больницы и школы", - пояснил он.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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