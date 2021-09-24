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24.09.2021 15:00
Рубрика: Власть

В СФ предложили изменения по налогу за пользование интеллектуальной собственностью

Текст: Дмитрий Гончарук

Норму о возможности пониженной ставки налога по лицензионным платежам за использование результатов интеллектуальной собственности необходимо закрепить в федеральном законодательстве, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко предложила ввести мораторий на регистрацию географических товарных знаков

С начала августа вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым регионы получили полномочие устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль от предоставления прав использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта.

"У нас есть вопросы по мерам налогового стимулирования в сфере интеллектуальной собственности. Недавно были приняты изменения в Налоговый кодекс, которые дали субъектам федерации право самостоятельно устанавливать пониженную ставку налога на прибыль в отношении лицензионных платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности. Начинание на первый взгляд безусловно полезное, но у нас есть ощущение, что это все-таки полумера, и регионы не будут пользоваться такой возможностью активно, так как понимают - инициатива может быть наказуема", - заявила Матвиенко в пятницу на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

По мнению спикера, регионам нужны "четкие, конкретные и жесткие" правила на федеральном уровне, чтобы можно было обосновать решение о снижении налоговой ставки перед любыми проверяющими органами.

"Здесь нельзя исключать коррупциогенный фактор, когда нет правил. То есть может начаться самодеятельность, налоговым органам будет трудно администрировать, поскольку нет единых правил", - пояснила Матвиенко.

По ее словам, Совет Федерации готов организовать мониторинг правоприменения действующих норм.

Матвиенко: В сфере интеллектуальной собственности удалось добиться прорыва

"И если, например, через год выяснится, что субъекты федерации по-прежнему неохотно принимают подобные решения, как мы и прогнозируем, то мы предлагаем внести законопроект, содержащий принцип "двух ключей": на федеральном уровне в Налоговом кодексе устанавливается возможность использования пониженной ставки в три процента, и после этого регионы уже решают, пользоваться такой возможностью или нет", - отметила Валентина Матвиенко.

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