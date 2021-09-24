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24.09.2021 20:49
Рубрика: В мире

В Швейцарии будут принимать на работу анонимно

Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Парламент Цюриха утвердил законопроект об анонимном приеме на работу с помощью специального электронного приложения. Таким образом, менеджеры по персоналу будут знать только профессиональную квалификацию кандидатов, но не их имена, пол, возраст или происхождение, сообщает газета Tages-Anzeiger. Цель этого документа - предотвращение дискриминации при найме на работу.
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"В процессе подачи заявлений на получение вакансии всегда существует дискриминация на основе личных данных", - отмечает профессор высшей технической школы Цюриха Михаэль Графф. По его словам, особенно отсеивают из-за их имен людей из Албании, Африки и Азии. Представители Южной Европы, напротив, реже получают отказы. Согласно исследованию университета Нойенбурга, людям с иностранными именами пришлось отправить примерно на 30 процентов больше заявок, прежде чем они получили приглашение на работу. В рамках пилотного проекта, который продлится несколько лет, будет проходить научный мониторинг.

Представители Швейцарской народной партии в городском парламенте выступили против этого предложения, указав, что анонимные заявки также создают препятствия. Без информации о поле и возрасте заявителя невозможно сформировать смешанную команду специалистов. Кроме того, будет трудно продвигать женщин, если не знать пол соискателей.

В мире Европа Швейцария

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