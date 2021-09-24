Новости

Эксперт: Себестоимость строительства за год вырастет на 18% 02:15
Спасатели нашли еще двоих альпинистов из группы на Эльбрусе 01:42
В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете 01:37
СМИ сообщили об аресте бывшего лидера Каталонии Пучдемона 00:57
МЧС: На Эльбрусе три альпиниста погибли, осталось найти двоих 00:31
Guardian: Британские силы связаны с гибелью мирных граждан в Афганистане 23.09.2021
Психиатр назвал частую ошибку россиян перед сном 23.09.2021
Спецпредставитель США по Гаити ушел в отставку из-за отношения властей к мигрантам 23.09.2021
Чернышенко призвал использовать искусственный интеллект для развития науки 23.09.2021
МЧС подтвердила гибель альпиниста на Эльбрусе. Еще 15 человек ищут 23.09.2021
Ставка налога у самых богатых семей США оказалась ниже средней по стране 23.09.2021
Врачи назвали признаки нарушения кровотока в ногах из-за холестерина 23.09.2021
Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда 23.09.2021
Минздрав предлагает продлить упрощенное разрешение препаратов от COVID-19 23.09.2021
Володин рассказал, чем займутся депутаты Госдумы в начале работы созыва 23.09.2021
Захарова назвала некомпетентным выступление Зеленского в ООН 23.09.2021
Елена Малышева раскрыла свой способ профилактики рака 23.09.2021
Захарова рассказала, как Боррель перепутал время переговоров с Лавровым 23.09.2021
В ПФР объяснили, как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию 23.09.2021
За сутки 72 военнослужащих вылечили от коронавируса 23.09.2021
Россия поддержит Райндля на выборах президента ИИХФ 23.09.2021
Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета 23.09.2021
Трусова снялась с этапа Кубка России после победы в короткой программе 23.09.2021
Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400 23.09.2021
Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 23.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 01:37
Рубрика: В мире

В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете

В американском штате Теннесси в результате стрельбы в супермаркете один человек погиб, 12 получили ранения. Об этом сообщает телекомпания Fox, ссылаясь на местные власти.

Двое школьников во Флориде арестованы за подготовку теракта

Инцидент произошел в городке Коллервилл. О состоянии пострадавших пока информации нет. По данным телеканала, нападавший покончил с собой. О мотивах его действий ничего неизвестно, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в стране. Он призывал конгресс прекратить "эпидемию вооруженного насилия".

В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелявшего
В мире США Массовые убийства в США

Главное сегодня

СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"
Захарова предостерегла Вашингтон от новых санкций
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью