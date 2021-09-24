В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете

В американском штате Теннесси в результате стрельбы в супермаркете один человек погиб, 12 получили ранения. Об этом сообщает телекомпания Fox, ссылаясь на местные власти.

Инцидент произошел в городке Коллервилл. О состоянии пострадавших пока информации нет. По данным телеканала, нападавший покончил с собой. О мотивах его действий ничего неизвестно, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в стране. Он призывал конгресс прекратить "эпидемию вооруженного насилия".