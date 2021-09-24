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24.09.2021 17:41
Рубрика: В мире

В воскресенье немцы будут выбирать новый бундестаг

Текст: Екатерина Забродина
В Германии подходит к концу "эра Меркель". Уже в это воскресенье, 26 сентября, в стране пройдут выборы в бундестаг, на которых бессменный канцлер последних 16 лет впервые не будет выдвигать свою кандидатуру. От исхода голосования зависит, кто из кандидатов получит шанс занять в новом правительстве кресло Ангелы Меркель, которая окончательно уходит из большой политики.
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Догнать нельзя отстать

Страсти улеглись, споры стихли, основная политическая агитация завершилась. Накануне на немецком ТВ состоялись финальные теледебаты с участием представителей всех семи парламентских партий, включая кандидатов в канцлеры - Армина Лашета от ХДС, Олафа Шольца от СДПГ и Анналену Бербок от "Зеленых". Кстати, впервые в истории два кандидата (Шольц и Бербок) еще и борются друг с другом в одном избирательном округе - в Потсдаме. Официально избирательная кампания продлится до субботы. Лашет в этот день отправится в свой родной город Аахен, а сопровождать его будет лично Ангела Меркель. Согласно "Политбарометру" телеканала ZDF, за три дня до выборов разрыв между социал-демократами и консерваторами сократился. Так, рейтинг СДПГ завис на отметке 25 процентов, а партии Меркель подтянулся до 23. А значит, исход битвы за первое место не очевиден.

Юристы и дрессировщик

Как сообщает портал t-online, нынешние выборы обойдутся налогоплательщикам в 107 миллионов евро (в 2017-м на них ушло 92 миллиона). В бюджет заложены около 650 тысяч евро на "гонорары" волонтерам и помощникам на участках. В федеральный парламент 20-го созыва баллотируются 6211 кандидатов и 47 партий. Всего избирком ФРГ допустил к выборам 53 политические силы, включая такие экзотические, как "Партия за перемены, вегетарианцев и веганов" и "Урбанисты. Партия хип-хопа", но некоторые потом отпали.

Фото: EPA
Меркель пойдет на митинг агитировать за отстающего кандидата

Как отмечает Spiegel online, две трети претендентов на депутатские мандаты - мужчины. На основании их досье вырисовывается среднестатистический образ "лысеющего городского европейца лет пятидесяти". В списках - 125 Михаэлей, 120 Томасов и 99 Андреасов. И для сравнения - три Мухаммеда, три Эракана и одна Ясмин. Самые распространенные профессии кандидатов - юристы, бизнесмены, наемные служащие. Среди женщин много учителей. Журналисты также обнаружили в списках машиниста поезда, строителя путей и даже дрессировщика собак, а еще 30 медсестер, одну акушерку и 17 домохозяек. Кстати, есть одна женщина-трансгендер.

Всем народным избранникам может не хватить места в стенах парламента. По итогам этих выборов немцы рискуют получить "раздутый бундестаг" - это признал в интервью Tagesspiegel его президент Вольфганг Шойбле. А все потому, что нынешний созыв так и не удосужился провести реформу избирательных округов. Выборы в Германии проходят по смешанной системе - мажоритарной и пропорциальной. Из-за системы распределения мандатов депутатский корпус разросся с предусмотренных изначально 598 человек до 709. Их содержание уже обходится немцам на 333 миллиона больше предусмотренной сметы. В этом году в парламент и вовсе могут избраться 926 депутатов. Шойбле уже предложил отсадить часть из них в "офисные контейнеры" за пределами здания. Только вот сборные деревянные модули будут готовы не раньше декабря.

Поколение "М" выбирает

Правом голоса в Германии обладают 60,2 миллиона граждан. Почти 60 процентов из них - старше 49 лет. При этом 26 сентября на участки впервые придут голосовать "меркелениалы" - молодые люди, которые выросли при Меркель и не видели во главе государства другого канцлера, кроме нее. Между прочим, это почти 3 миллиона человек, или 4 процента избирателей.

Фото: EPA-EFE/ADAM BERRY
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"

На участках предусмотрена помощь слабовидящим гражданам - они смогут воспользоваться трафаретами со шрифтом Брайля, которые накладываются поверх бюллетеней, и послушать информацию о кандидатах на аудиодисках. Люди с ограниченными возможностями, которые не в состоянии держать ручку (кстати, из-за пандемии ручки рекомендовано приносить с собой), имеют право обратиться к помощникам, которые поставят за них галочку в нужной графе, гарантируя при этом тайну голосования. Кстати, о галочках - наравне с ними признаются крестики и точки, а вот смайлики и другие графические символы, "которые не всегда позволяют интерпретировать волю избирателя", а также посторонние надписи могут сделать бюллетень недействительным.

В этом году в выборах впервые примут участие 80 тысяч избирателей, прежде лишенных права голоса. Это люди с психическими и душевными расстройствами, диагностированной умственной отсталостью под опекой и полностью недееспособные пациенты, за которыми требуется уход. В 2019 году Федеральный конституционный суд признал их отстранение от выборов неконституционным. Однако голосовать по-прежнему нельзя людям, осужденным за госизмену с разглашением гостайны, подделку документов и подкуп депутатов (впрочем, они лишаются права голоса не пожизненно, а на определенный срок), иностранцам без гражданства ФРГ и немцам, которые десятилетиями живут за пределами страны и выбыли из списков избирателей своего муниципалитета. А вот бездомные могут отдать голос любимой партии, если постараются заранее пройти регистрацию.

Из-за пандемии на избирательных участках объявлен обязательный масочный режим. При этом непривитых граждан будут пускать точно так же, как привитых. Для тех, кого угораздит подхватить "корону" накануне или даже в сам день выборов, продлят сроки подачи заявок на голосование по почте - аж до 15.00 воскресенья (для остальных оно завершается в пятницу в шесть вечера).

Рано прощаться с "Мутти"

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Меркель рассказала, где будет жить на пенсии

Одновременно с парламентскими выборами 26 сентября жители немецкой столицы проголосуют за новый состав палаты представителей Берлина. Также в этот день будет избран ландтаг земли Мекленбург - Передняя Померания. Там находится знаменитый избирательный округ номер 15, где Меркель восемь раз с 1990 года выигрывала прямой мандат в бундестаг. Теперь в нем баллотируется от ХДС 33-летний налоговый инспектор Георг Гюнтер.

Кстати, 67-летняя Меркель не отправится на пенсию на следующий день после выборов. Она останется на посту до тех пор, пока политики не договорятся о коалиции, а бундестаг не выберет нового канцлера, который будет приведен к присяге вместе с кабинетом. Обычно на это уходило пять-шесть недель, однако последний раз, после выборов в сентябре 2017-го, Германия почти полгода жила без нового правительства.

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