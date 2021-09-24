В ВОЗ призвали страны Африки готовиться к четвертой волне COVID-19

В Африке третья волна коронавируса продолжает слабеть, однако странам континента следует готовиться к четвертой. Об этом заявила глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 на континенте.

По ее словам, с приближением новогодних праздников следует ожидать нового всплеска заболеваний, пишет ТАСС. "Без повсеместной вакцинации и других профилактических мер четвертая волна COVID-19 в Африке грозит стать самой мощной", - предупредила представитель ВОЗ.

Моэти отметила, что штамм "дельта", который во многом спровоцировал в Африке третью волну пандемии, сейчас зарегистрирован в 38 странах континента из 54. По последним данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в Африке превысило 8,2 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали 207 тысяч жителей.